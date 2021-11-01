Video Yaşam Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

01.11.2021 | 11:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı 01:36
Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı 01.11.2021 | 12:05
İstanbul Pendik’te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı 00:15
İstanbul Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı 01.11.2021 | 12:08
Antalya’da sağanak yağış etkili oluyor 02:47
Antalya'da sağanak yağış etkili oluyor 01.11.2021 | 11:45
Adana’da kumar operasyonunda 224 bin lira ceza kesildi 01:38
Adana'da kumar operasyonunda 224 bin lira ceza kesildi 01.11.2021 | 11:51
Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı 05:51
Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı 01.11.2021 | 11:43
Elazığ’da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı 00:29
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı 01.11.2021 | 11:45
İşhanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti 04:13
İşhanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti 01.11.2021 | 11:42
Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı 01:02
Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı 01.11.2021 | 11:34
Pişkin hırsız şaşırttı! Dükkan sahibinin şikayetçi olması gereken yerde kendi şikayetçi oldu 04:08
Pişkin hırsız şaşırttı! Dükkan sahibinin şikayetçi olması gereken yerde kendi şikayetçi oldu 01.11.2021 | 11:18
Bursa’da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdı 00:18
Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdı 01.11.2021 | 11:17
Ardahan Posof’tan tabloları andıran sonbahar manzaraları | Video 08:01
Ardahan Posof'tan tabloları andıran sonbahar manzaraları | Video 01.11.2021 | 10:53
Müge Anlı canlı izle: 1 Kasım 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı’da yürekleri yakan görüntüler... Gözyaşlarına boğuldu 17:16
Müge Anlı canlı izle: 1 Kasım 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da yürekleri yakan görüntüler... Gözyaşlarına boğuldu 01.11.2021 | 10:47
Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada | Video 01:00
Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada | Video 01.11.2021 | 10:53
Barış Murat Yağcı, bu görüntülerin unutulmasını istedi! Köpek taklidinin unutulma talebine hakimlikten ret | Video 00:30
Barış Murat Yağcı, bu görüntülerin unutulmasını istedi! Köpek taklidinin unutulma talebine hakimlikten ret | Video 01.11.2021 | 10:51
Kedinin böcek yakalama çabası güldürdü | Video 03:14
Kedinin böcek yakalama çabası güldürdü | Video 01.11.2021 | 10:37
Bu kafede İngilizce konuşmayana ikram yok 03:28
Bu kafede İngilizce konuşmayana ikram yok 01.11.2021 | 10:22
İstanbul Şişli’de zincirleme trafik kazası; 7 araç birbirine girdi 02:48
İstanbul Şişli'de zincirleme trafik kazası; 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:45
İstanbul’da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi 03:42
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi 01.11.2021 | 10:17
Çamurda güzellik banyosu | Video 03:33
Çamurda güzellik banyosu | Video 01.11.2021 | 10:18
Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video 03:03
Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17

Bitlis’in Tatvan ilçesinde hırsızlık yapan 3 şahıs, Muş’un Hasköy İlçesinde yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarının cep telefonlarının kaybolduğuna dair ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi ve İstihbarat Timleri olay yeri ve güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde cep telefonlarını çalan şahısların S.B., F.T., ve Y.Ç. olduğu belirlendi. İsimleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Tatvan Cumhuriyet Savcılığından alınan yakalama kararı ile operasyon düzenlendi. Ekipler, şüphelileri Muş'un Hasköy ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede suçlarını itiraf eden şahıslar, cep telefonlarını sattıklarını beyan ettiler. Mahkeme şüphelilerden S.B. tutuklanırken, M.S. ve V.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA