Hastanede müdür yardımcısı ile teknikerin kavgası kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi’nde, müdür yardımcısı ile tekniker arasında iddiaya göre malzeme alımıyla ilgili olarak kavga çıktı. Yaşanan kavga anları kameralara yansıdı.
Kavga neticesinde ile H.İ.K., başına aldığı darbeyle yaralandı. Kavgaya karışan iki taraf, polis merkezine giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.
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