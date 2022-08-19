Video Yaşam Hastanede polisin elinden kaçtı, böyle yakayı ele verdi | Video
Hastanede polisin elinden kaçtı, böyle yakayı ele verdi | Video

Hastanede polisin elinden kaçtı, böyle yakayı ele verdi | Video

19.08.2022 | 10:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hastanede polisin elinden kaçtı, böyle yakayı ele verdi | Video 01:18
Hastanede polisin elinden kaçtı, böyle yakayı ele verdi | Video 19.08.2022 | 10:16
Esenler’de bir kadın küçük çocuğa telefon çaldırdı... O anlar kamerada | Video 02:44
Esenler’de bir kadın küçük çocuğa telefon çaldırdı... O anlar kamerada | Video 19.08.2022 | 10:03
Küçükçekmece’deki kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 04:48
Küçükçekmece’deki kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 19.08.2022 | 09:41
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Binlerce ecza hap ele geçirildi | Video 00:41
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce ecza hap ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 08:57
İstanbul’da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu | Video 03:38
İstanbul’da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu | Video 19.08.2022 | 08:41
İzmir’de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 astsubay yaralı | Video 00:48
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 astsubay yaralı | Video 19.08.2022 | 08:41
Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı | Video 01:27
Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı | Video 18.08.2022 | 15:13
Külçe altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya sattılar | Video 00:32
Külçe altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya sattılar | Video 18.08.2022 | 16:56
Afganlar Almanya yerine, Şanlıurfa’ya bırakıldı | Video 00:18
Afganlar Almanya yerine, Şanlıurfa’ya bırakıldı | Video 18.08.2022 | 16:55
Örümcek hırsız yakalandı! 1,5 dakikada 3. kata tırmanıyordu | Video 01:14
Örümcek hırsız yakalandı! 1,5 dakikada 3. kata tırmanıyordu | Video 18.08.2022 | 16:50
Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video 05:45
Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video 18.08.2022 | 14:47
Gaziantep’te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:42
Gaziantep'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı | Video 18.08.2022 | 15:05
Yolda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:19
Yolda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 18.08.2022 | 14:49
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video 00:42
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video 18.08.2022 | 14:48
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam edildi | Video 03:28
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam edildi | Video 18.08.2022 | 14:34
Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video 01:05
Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video 18.08.2022 | 14:34
Fatih’te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı | Video 02:34
Fatih’te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı | Video 18.08.2022 | 14:36
Esenyurt’ta hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı koptu | Video 01:07
Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı koptu | Video 18.08.2022 | 13:01
Otoyolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü | Video 04:00
Otoyolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü | Video 18.08.2022 | 13:07
Şanlıurfa’da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın | Video 02:05
Şanlıurfa'da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın | Video 18.08.2022 | 13:07

Kocaeli'de sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahıs polisten kaçtı. Yaklaşık 500 metre kaçabilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İzmit ilçesinde bağlı Cedit Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada muayene sırası beklerken aniden koşarak kaçmaya başlayan şahıs, polisin "dur" ihtarlarına rağmen durmadı. Yaklaşık 500 metre kaçabilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanma anları anbean vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kelepçelenen şahıs önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da polis merkezine götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA