Hastanede polisin elinden kaçtı, böyle yakayı ele verdi | Video

Kocaeli'de sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahıs polisten kaçtı. Yaklaşık 500 metre kaçabilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit ilçesinde bağlı Cedit Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada muayene sırası beklerken aniden koşarak kaçmaya başlayan şahıs, polisin "dur" ihtarlarına rağmen durmadı. Yaklaşık 500 metre kaçabilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanma anları anbean vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kelepçelenen şahıs önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da polis merkezine götürüldü.