Video Yaşam Hastanede satırlı dehşet! | Video
Hastanede satırlı dehşet! | Video

Hastanede satırlı dehşet! | Video

20.12.2021 | 17:46

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Muğla'da Dalaman Devlet Hastanesi’ne elinde satırla gelen kişi, acil servisteki güvenlik görevlisiyle tartıştı. Görevlilere satırla saldıran şüpheli, girişte bulunan bilgisayara da zarar verdi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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