Hastanede serum takılan demir çubuklarla birbirlerine saldırdılar | Video

Şanlıurfa’da hastanede karşılaşan husumetli iki aile fertlerinin serum takılan demir çubuklarla kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serum takılan demir çubuklarla birbirlerini darp eden tarafları, hastane personelleri ayırdı. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.