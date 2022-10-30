Video Yaşam Hastanede tekme tokat kavga kamerada | Video
Hastanede tekme tokat kavga kamerada | Video

Hastanede tekme tokat kavga kamerada | Video

30.10.2022 | 12:02

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Bursa’da yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı. Gemlik ilçe hastanesinde güvenlik ile vatandaşın kavgasını sıra bekleyenler ayırırken, damat ile gelin tarafının birbirine girdiği tartışmayı ise yine akrabaları büyümeden önledi.

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Bursa'da vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan kavgalar, pes dedirtti. Gemlik ilçesindeki hastanede kayıt altına alınan görüntülerde, vatandaş ile güvenlik görevlisinin yaka paça birbirine girdiği kavga sıra bekleyen diğer vatandaşlar tarafından önlenmeye çalışıldı. Neden çıktığı bilinmeyen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Büyük korkunun yaşandığı anlarda vatandaşın 'polis çağırın, güvenliğe haber verin' demesi dikkatlerden kaçmadı. Diğer bir vatandaşın ise 'güvenlik zaten o' demesiyle herkes ne yapacağını şaşırdı.

Cep telefonuna yansıyan bir diğer kavga ise, mutlu bir evliliğe adım atacak çiftlerin ailesi arasında yaşandı. Gelin ve damat tarafı düğün dönüşü bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından birbirine giren iki tarafı yine aileleri araya girerek ayırdı.

Kapalı çarşıda yaşanan kavga ise, iki esnaf arasında meydana geldi. Müşteri anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen kavgada bir tarafın elinde olan demir çubuk ile diğer tarafa saldırmaya çalışması dikkat çekti. Araya giren vatandaş ve esnaf, kavgayı büyümeden önledi.

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