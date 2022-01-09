Video Yaşam Hastanede terör estiren saldırgan yakalandı | Video
Hastanede terör estiren saldırgan yakalandı | Video

Hastanede terör estiren saldırgan yakalandı | Video

09.01.2022 | 11:01

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Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; ısınmak için girmek istediği özel bir hastanenin Özel Güvenlik Görevlileri ile tartıştıktan sonra hastaneye girerek ortalığı adeta savaş alanına döndüren, hastaneden bir akıllı cep telefonu çalan ve yine Sultangazi'de park halindeki 9 araca zarar veren saldırganı yakaladı. O anlar hastanenin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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İstanbul Sultangazi'de yaşayan O.Y. isimli bir kişi; iddialara göre ısınmak için Sultangazi İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye girmek istedi. Hastanenin Özel Güvenlik Görevlileri ile tartışan O.Y., hastaneyi adeta birbirine kattı. Saldırganın bilgisayar ekranlarına vurduğu, hastanenin malzemelerine zarar verdiği ve Özel Güvenlik Görevlileri'ne saldırdığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; hastaneden akıllı bir telefonunu alarak kaçan saldırganın peşine düştü. O.Y., Esentepe Mahallesi'nde Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

PARK HALİNDEKİ 9 ARACA ZARAR VERDİ

Saldırgan O.Y.'nin adeta terör estirdiği özel hastaneden çaldığı iPhone marka akıllı cep telefonu Gazi Mahallesi'ndeki bir metruk binada bulunarak muhafaza altına alındı. Saldırgan O.Y.'nin yine Sultangazi İlçesi'ne bağlı olan 75. Yıl Mahallesi'ndeki üç farklı sokakta park halinde bulunan 9 araca da zarar verdiği ortaya çıktı. Tehdit, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık suçlarından ötürü hakkında yasal işlem yapılan saldırgan O.Y. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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