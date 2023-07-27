Hastanede yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada | Video 27.07.2023 | 11:22 Bursa’da hastanede aralarında tartışma çıkan mevsimlik işçiler birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik görevlileri tarafından son bulurken, hastanenin ringe döndüğü anlar ise kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hastaneye giden mevsimlik işçilerden oluşan iki grup aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırırken, darp sonucu yaralanan kişiler başka bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin ringe döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.