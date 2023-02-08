Hastanedeki yaralılar korku dolu anları anlattı | Video 08.02.2023 | 15:36 Hatay ve Kahramanmaraş'tan Mersin'e gelen yaralıların tedavisi sürerken, yaşadıkları o anları anlatarak depremin şiddetini ifade etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan bir kısmı Mersin'e getirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde de Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan 109'u taburcu edildi, 22'sinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Depremi yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.Depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 çocuğu ile birlikte 4. Kattaki evinde yakalandığını belirten Yasemin Aslantaş, "Depreme Antakya'nın Ak Evler Mahallesi 406 sokaktaki Yiğit apartmanında 13 yaşındaki kızım ve 17 yaşındaki oğlum ile birlikte yakalandık. Saat 04:17'de sallantıyı hissettik. Oğlum bağırdı anne deprem oluyor diye. 2 Çocuğumla beraberdik evde. Kızım başka odada yatıyordu. Onu çağırdık uyanmadı. Oğlumla koşup kızımı çıkarttık odadan. Dolaplar devrildi. Bizim odanın kapı aralığına çocuklarımla birlikte sıkıştık. Bir saat o şekilde bekledik. Sürekli sallanıyorduk ve kapı aralığında kıpırdayamadık. Sonra geçer gibi oldu bizde ailecek merdivene yöneldik. Adımızı attığımızda merdivenin havaya hopladığını hissettik. Geri dönerek kapı aralığına koştuk. Bir birimize sarılarak çember olduk. Yakınlarımıza telefonla ulaşmaya çalıştık. Bütün dolaplarımız devrildiği için dar bir alanda kalıp çıkamadık. Sonra bağırdık ama kimse cevap vermiyordu. Çevreden insanlardan yardım edin diye sesler geliyordu. Sonrasında yine dışardaki insanların yardımı ile çıkmayı başardık" dedi.Depreme çalıştığı iş yerinde gece vardiyasında yakalanan ve dışarıda apartmanlardan kopan molozlar nedeniyle yaralanan Ömer Yeşil de, "Gece çalışırken birden sallantı oldu. Normal depremdir diye umursamadık. Hemen geçer sandık. Git gide şiddetini artırınca dışarı çıktık. Dışarıdayken binanın yıkılması sonucu zarar gördük. Allah enkaz altında kalan insanlara yardımcı olsun. Çok insan var. Akrabalarımız, dostlarımız enkaz altında" şeklinde konuştu.Ailesi ile birlikte depreme yakalandıklarını belirten 18 Yaşındaki Begüm Atalay da , "Biz uyuyorduk. 7 yaşındaki kız kardeşim bağırmaya başladı içerden deprem oluyor diye. Annemle babam kardeşimin üzerine yattı. Üzerimize taş, tuğla ne varsa dökülmeye başladı. Dolaplar yıkılmaya başladı. Sanırım 2 dakika falan sürdü. Sonra ayakkabı ve montlarımızı giyip dışarıya çıkmaya çalıştık. Aşağı indik saatlerce yağmurun altında bekledik. Eli kopmuş insanlar yardım istiyorlardı. Arkadaşlarımız yanarak öldü. Biz arabanın içerisinde bekledik ve bütün gün sallandık. Sonra Silifke'ye bir yakınımızın yanına gelmek zorunda kaldık" diye konuştu.Deprem nedeniyle kaçarken ayağı kırıldığı için ailecek Silifke'de ikamet eden kızının yanına geldiklerini ve hastanede tedavisinin devam ettiğini dile getiren Ahmet Alaçay da, "Deprem olduğunda oğlum baba, anne kaçın diye bağırdı. Evden inmeye başladık. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Beni nasıl çıkardılar dışarıya ne oldu bilmiyorum. Allah başa vermesin. Allah böyle bir afeti ülkemize bir daha göstermesin. Ailemin yarısı vefat etti. Kimseden haber alamıyorum, telefonlar çekmiyor. Elektrik ve şebeke yok. Şuan bildiğim amcamın oğlunun 2 kızı, eşimin yengesi, oğlu, torunları, gelini göçük altındalar. Arkadaşımın çocukları göçük altında. Daha ötesini de bilmiyorum" diyerek durumu anlattı.