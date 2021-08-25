Hastaneden 250 bin TL’lik kanser ilacı çalan hastane faresi yakalandı
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Şişli Etfal Hastanesi’nden 250 bin TL değerindeki kanser ilacı çalan A.C.Ş. Güvenlik kameraların güzergahı saniye saniye incelenerek Şişli polisince yakalandı. İlaçları çalma anı güvenlik kameralarınca takip edilerek yakalanan hastane faresi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.