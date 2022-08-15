Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı | Video
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Çatalca’da hastaneden aldığı komşusuyla eve doğru yola çıkan bir kişi, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince beton durağa çarpıp takla attı. Kazada 1’i ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.