Video Yaşam Hastanenin park alanında korsan otoparkçıya suçüstü | Video

Hastanenin park alanında korsan otoparkçıya suçüstü | Video

Hastanenin park alanında korsan otoparkçıya suçüstü | Video
17.08.2020 | 18:28

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İstanbul’da bir hastaneye ait park noktasında vatandaşlardan park ücreti talep ettiği ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen bir kişi “Korsan Otoparkçılık” gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, Fatih İlçesi'nde "Değnekçi" operasyonu düzenledi. Balat Hastanesi'nin kiraladığı İspark alanında arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep ettiği ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ferdi D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. "Korsan Otoparkçılık" gerekçesiyle yasal işlem yapılan şüpheli Ferdi D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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