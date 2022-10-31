Hastaneye çamurlu ayakkabılarını çıkartıp giren baba ve oğlu o anları anlattı | Video
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Osmaniye’de evin girmeye çalışırken damdan düşen çocuğu, babası ve ağabeyi acil servisine getirdi. Çiftçi baba ve oğlu hastane kirlenmesi diye ayakkabılarını çıkartıp içeri girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Baba İsmail Açıkgözoğlu,”Hastanenin kirlenmemesi adına oradaki çalışan insanlara iş çıkarmama adına, ayakkabılarımızı dışarıda çıkarttık” dedi.
"HASTANE KİRLENMESİN VE ÇALIŞANLARA İŞ ÇIKARMAMAK İÇİN AYAKKABILARI ÇIKARTTIK"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba İsmail Açıkgözoğlu, "Sabah erken saatlerde tarlaya gidiyoruz. Biz çiftçiyiz, bamya tarlamız var. Tarlaya gittiğimizde, komşularımı saat 8.30 sıralarında bizi arayarak oğlumun damdan düştüğünü söyledi. Geldik şükür çocukta bir şey yoktu. Belinde hafif incinme vardı. Tarladan çıktığımız içinde ayakkabılarımız ve ayaklarımız hep çamurluydu. Hastanenin kirlenmemesi adına oradaki çalışan insanlara iş çıkarmama adına, ayakkabılarımızı dışarıda çıkarttık. Oradaki hastane personeli ile işlemlerimizi yapıp, çocuğumuzun MR'ını çekip gerekli işlemleri yaptıktan sonra evimize geldik. Hastanede personeli bir şey olmayacağını söyledi, ayakkabımızı bıraktık. Galoşlarla tomografiye, MR'a gittik. Sağ olsun gereken ilgiyi gösterdiler bize" diye konuştu. Olay anını anlatan ağabey Halil Açıkgözoğlu ise, "Sabah tarlaya gittik. Kardeşim ekmek almaya gitti. Tekrar geldiğinde kapının kilitli olduğunu görmüş. Ondan sonra içeri gireyim derken yere düşmüş. Bizde acilen eve gelip kardeşimi hastaneye götürdük. Üstümüz hep çamurdu, ayakkabılarımız hep çamurdu. Biz ayakkabılarımızı çıkartıp içeri girdik" dedi.
Evine girmeye çalıştığı sırada damdan düşerek yaralanan Müslüm Açıkgözoğlu,"Sabah ekmek almaya gittim, anahtar iki taraflı olduğu için açamadım. Bende damdan içeri geçmek istedim. Ayağımı plastik boruya attım, plastik borunun kaymasıyla beraber bende yere düştüm. Düştüğüm gibi ayağı kalktım, komşudan babamı arattım. Sonrasında hastaneye gittik, bende hastanede acıdan dolayı pek kendimde değildim. Babamlar ayakları çamur olduğu için ayakkabısız girdiler içeri. Sonra belgemi falan verdiler ilaç yazıldı eve geldim." Şeklinde konuştu.