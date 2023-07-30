Video Yaşam Hastaya müdahale eden doktora saldırı anı kamerada | Video
Hastaya müdahale eden doktora saldırı anı kamerada | Video

Hastaya müdahale eden doktora saldırı anı kamerada | Video

30.07.2023 | 16:33

Gaziantep'te bir yakınlarını tedavi için hastaneye getiren 3 şahıs, hastaya müdahale eden doktoru darp etti. Şiddet anına dair görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, acil servise hasta getiren ve ismi öğrenilemeyen 3 şahıs, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları Dr. Mustafa Karabaş'a saldırdı. Olay sırasında Dr. Karabaş tekme ve yumruklarla yaralandı. Yaralı doktor tedavi altına alınırken, olay yerine gelen saldırgan 3 şahsın yakınları da acil servisi birbirine kattı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, kalabalığı dağıttıktan sonra 3 saldırganı gözaltına aldı. Hasta yakınlarının acil servisi birbirine kattığı ve doktorun üzerine yürüyüp, küfürler savurarak darp ettiği anlar hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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