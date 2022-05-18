Video Yaşam Hat kavgasında minibüslerin camları kırıldı! Yolcular panik yaşadı | Video
Hat kavgasında minibüslerin camları kırıldı! Yolcular panik yaşadı | Video

Hat kavgasında minibüslerin camları kırıldı! Yolcular panik yaşadı | Video

18.05.2022 | 12:17

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Adana’da iki ayrı durağın dolmuş şoförleri arasında çıkan taşlı sopalı hat kavgasında, 2 minibüsün camları kırıldı. Minibüslerde yolcuların yaşadığı panik, araç içi kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Sefa Yıldız, Baraj Caddesi'nde seyir halindeyken, iddiaya göre başka bir durağın dolmuş şoförü, "Sizin bu bölgede hattınız yok. Buradan yolcu alamazsın" diyerek tepki gösterdi. Yıldız da karşılık verince tartışma çıktı. Bölgeden geçen iki ayrı durağın şoförlerinin de karşılaştığı tartışma, kavgaya dönüştü.

MİNİBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI
Yıldız ile aynı durakta çalışan Ertan Şahin'in minibüslerine, diğer hattın şoförleri, taş ve sopalarla saldırdı. Minibüslerin camları kırılırken, Şahin'in aracındaki bir yolcu da fenalaşıp, bayıldı. Yaşananlar, minibüslerin araç içi kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, fenalaşan bir yolcuya ise ambulansta müdahale edildi.

'YOLCULAR KORKUNCA POLİS MERKEZİNE SÜRDÜM'
Saldırıya uğrayan şoför Sefa Yıldız, "Aracımla hattımda seyir halindeyken, başka bir minibüs önümü kesti. Aracımda kadınlar ve çocuklar varken taş ve sopalarla saldırıp, camları kırdılar. Yolcuları aşağı indirmeye çalıştılar. Yolcular korkup, paniğe kapılınca aracımı polis merkezine sürdüm" diye konuştu.

'YOLCULARDAN BİRİ BAYILDI'
Diğer şoför Ertan Şahin ise kavşakta beklediği sırada yaklaşık 15 kişinin aracına saldırdığını belirterek, "Aracımda 10'dan fazla müşterim vardı. Kendi güzergahımızda olmadığımızı öne sürerek taş ve sopalarla aracımın camlarını kırdılar. Araçtaki müşterilerimden biri bayıldı" dedi.

Ertan Şahin ile Sefa Yıldız, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis kavgaya karışan şoförleri de polis merkezine götürdü.

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