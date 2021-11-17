Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
03:46
Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi | Video 17.11.2021 | 13:21
03:02
Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı; kaza anı kamerada | Video 17.11.2021 | 13:16
04:14
Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi | Video 17.11.2021 | 12:51
03:49
00:43
45 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 17.11.2021 | 12:51
01:09
'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı 17.11.2021 | 12:28
01:46
Adıyaman'da yük treni motosiklete çarptı 2 ölü 17.11.2021 | 12:12
03:39
01:46
Adana'da yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü 17.11.2021 | 11:49
04:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Talas Belediyesi’ne ödül | Video 17.11.2021 | 11:43
00:49
Toprağa gömülen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı | Video 17.11.2021 | 11:43
02:22
Koronavirüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti | Video 17.11.2021 | 11:31
00:58
Zeytinburnu'nda kadına şiddet! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp, darbetti 17.11.2021 | 11:20
01:16
Antalya'da bankada unutulan çanta korkuttu | Video 17.11.2021 | 11:22
11:05
01:36
'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı | Video 17.11.2021 | 11:18
04:26
İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada 17.11.2021 | 10:41
03:58
Kartal’da alkollü çift, otomobille kafeye dalıp çalışanlara saldırdı | Video 17.11.2021 | 10:38
03:45
Beytüşşebap’ta tozlu yollar tarihe karışıyor | Video 17.11.2021 | 10:32
Sivas’ta polis ekiplerince yapılan drone destekli kontrollerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilmeyip uyarı ve bilgilendirme yapıldı.
Sivas'ta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara yolu üzerinde drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi. Drone ile hatası tespit edilen sürücüleri ekipler durdurarak kontrol etti. Emniyet kemeri kullanmama, cep telefonuyla konuşma ve hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere bu seferlik ceza yazılmadı. Polis ekipleri sürücülere trafik ihlali ve hataları konusunda uyarılarda bulundu, kurallara uymanın ne denli hayati öneme sahip olduğunun farkındalığını oluşturmak adına bilgilendirme yaptı.