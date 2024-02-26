Video Yaşam Hatalı dönüş kazaya yol açtı, taksinin çarptığı motosikletli yaralandı | Video
Hatalı dönüş kazaya yol açtı, taksinin çarptığı motosikletli yaralandı | Video

Hatalı dönüş kazaya yol açtı, taksinin çarptığı motosikletli yaralandı | Video

26.02.2024 | 09:40

Bursa’da ana yol üzerinde u dönüşü atmak isteyen taksici, seyir halindeki motosiklete çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletli yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olan Oğuz D. ticarî aracıyla ana yol üzerinde u dönüşü yapmak istedi. Bu esnada motosikletiyle seyir halindeki Osman C. hatalı dönüş yapan taksicinin kendisine çarpmasıyla yaklaşık 20 metre savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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