Hatalı dönüş kazaya yol açtı, taksinin çarptığı motosikletli yaralandı | Video
Bursa’da ana yol üzerinde u dönüşü atmak isteyen taksici, seyir halindeki motosiklete çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletli yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
02:48
Ağrı’da kartpostallık kar manzaraları | Video 26.02.2024 | 09:31
00:13
01:14
00:37
Mersin’de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 26.02.2024 | 09:04
03:32
02:17
Ankara’da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu | Video 26.02.2024 | 06:18
01:30
Ankara’da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü | Video 26.02.2024 | 06:20
04:55
01:37
Küçük Rihim'in kahreden ölümü kamerada 25.02.2024 | 18:07
04:21
01:00
04:55
Akdeniz kıyılarını yüzlerce denizanası bastı | Video 25.02.2024 | 15:29
03:19
Mersin'de çiftçi su ararken sondaj çalışmasında gaz çıktı | Video 25.02.2024 | 15:11
00:52
Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video 25.02.2024 | 15:11
00:30
00:43
00:22
Esenyurt'ta bakkala giden 12 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı | Video 25.02.2024 | 13:12
06:40
02:02
Kastamonu'da dehşet veren olay: 10 köpeği uyuşturup araziye attılar | Video 25.02.2024 | 12:26