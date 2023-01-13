Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı | Video
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı. Kazada servis aracının sürücüsü yaralandı.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
"SERVİS ŞOFÖRÜ BEN GELDİĞİMDE ARAÇTA SIKIŞIK VAZİYETTEYDİ"
Kendisinin de servis şoförü olduğunu ve kazayı görür görmez müdahale ettiğini söyleyen Erdal Akbaş, "Ben de servis şoförüyüm. Servisten döndüğüm sırada meslektaşımın bir tanesinin burada trafik kazası yaptığını gördüm. Hemen olay yerine geldim ama maalesef dikkatsizce araç kullanan kamyon şoförü hatalı dönüş yapmış ve trafik kazası olmuş. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Lütfen yağışlı havalarda hatalı dönüş yapmayalım. Ben geldiğimde olay daha yeni olmuştu. Darıca istikametine giden kamyon, dönülmemesi gereken yerden dönmüş. Bir de kırmızı ışıkta geçip, kazaya sebebiyet vermiş. Servis şoförü ben geldiğimde araçta sıkışık vaziyetteydi. Sağ olsun diğer vatandaşlar da yardımcı oldu. Ben de bir vatandaş olarak arkadaşı araçtan çıkardım. Şu an hayati tehlikesi yok ama sanırım bacağında bir kırık var" dedi.
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