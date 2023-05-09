Hatalı park nedeniyle manevra yapamayan İETT otobüsü trafiğe neden oldu | Video
Arnavutköy’de hatalı park eden bir otomobil nedeniyle manevra yapamayan İETT otobüsü trafik oluşmasına neden oldu. Oluşan trafik nedeniyle ilerleyemeyen otomobillerin sürücüleri ve İETT’de bulunan yolcular hatalı park eden aracı elleriyle kaldırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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