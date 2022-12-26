Video Yaşam Hatalı şerit değiştirip motosikletliye çarptı, arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video
Hatalı şerit değiştirip motosikletliye çarptı, arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video

Hatalı şerit değiştirip motosikletliye çarptı, arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video

26.12.2022 | 10:08

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Esenyurt’ta bir motosikletliye, hatalı şerit değişimi yapan araç sürücüsü çarptı. Kaza sonrasında motosikletli vatandaş yere düşerken, hatalı sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda yaşandı. Seyir halindeki motosikletli bir vatandaşa, hatalı şerit değimi yapan araç çarptı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü yere düşerken, çarpan şahıs arkasına bakmadan kaçtı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği kazada motosikletli bir süre yerden kalkamazken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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