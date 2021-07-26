Hatalı sollama yaptı, 3 kişiyi ezdi! Genç sürücü linç edilmekten son anda kurtuldu | Video

İstanbul'da arkadaşıyla birlikte kiralıkları araçla hatalı sollama yapan 20 yaşındaki Batuhan K., o esnada sokakta yürümekte olan ikisi kardeş 3 akrabaya çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan Mehmet Albayrak (53) ağır yaralandı, kardeşi ve kuzeni ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından mahalle sakinleri tarafından darp edilen genç sürücü, vatandaşların araya girmesiyle linç edilmekten son anda kurtuldu. Genç sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yanındaki arkadaşı ise olay yerinden kaçarak gözlerden kayboldu.