Video Yaşam Hatalı sollama yaptı, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Hatalı sollama yaptı, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Hatalı sollama yaptı, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
28.06.2021 | 15:51

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Denizli’nin Serinhisar ilçesinde aynı istikamette ilerleyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hatalı sollama yapması neticesinde kamyonetin altında kalmasından son anda kurtuldu 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Muğla yolu üzerinde kent merkezine ilerleyen sürücü G.B.'nin idaresindeki otomobil ile aynı istikamette olan sürücü S.A.'nın hakimiyetindeki kamyoneti sollamak istediği esnada çarpıştı. Otomobil sürücüsü arkasına bakmadan hatalı bir şekilde sollama yaptığı esnada kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü S.A.'nın ani manevrası sayesinde otomobil takla atmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü S.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü G.B. ve yolcu konumundaki H.B'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü kazada yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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