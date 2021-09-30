Video Yaşam Hatay İskenderun'da aile faciası! Anne ve iki çocuğu ölü bulundu... Dehşet evi kamerada
Hatay İskenderun'da aile faciası! Anne ve iki çocuğu ölü bulundu... Dehşet evi kamerada

Hatay İskenderun'da aile faciası! Anne ve iki çocuğu ölü bulundu... Dehşet evi kamerada

30.09.2021 | 09:18

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Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) evde ölü bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken, soruşturma devam ediyor.

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Olay, bugün ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Heraketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapğlacak otopsinin ardından belli olacak.


Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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