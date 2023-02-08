Hatay İskenderun'da zemin çöktü, bazı noktalar denizle birleşti | Video

10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde bazı noktalar denizle birleşti. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı. Uzmanlar, görünenin aksine deniz seviyesinin yükselmediğini zeminin çöktüğünü belirtti.