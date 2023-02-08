Video Yaşam Hatay İskenderun'da zemin çöktü, bazı noktalar denizle birleşti | Video
Hatay İskenderun'da zemin çöktü, bazı noktalar denizle birleşti | Video

Hatay İskenderun'da zemin çöktü, bazı noktalar denizle birleşti | Video

08.02.2023 | 14:15

10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde bazı noktalar denizle birleşti. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı. Uzmanlar, görünenin aksine deniz seviyesinin yükselmediğini zeminin çöktüğünü belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay İskenderun’da zemin çöktü, bazı noktalar denizle birleşti | Video 07:04
Hatay İskenderun'da zemin çöktü, bazı noktalar denizle birleşti | Video 08.02.2023 | 14:15
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video 07:37
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video 08.02.2023 | 14:01
Mucizenin adı ’Masal’ bebek | Video 00:34
Mucizenin adı 'Masal' bebek | Video 08.02.2023 | 13:24
5 yaşındaki Yağmur 41, 2 yaşındaki Mikail 43’üncü saatte kurtarıldı | Video 00:54
5 yaşındaki Yağmur 41, 2 yaşındaki Mikail 43'üncü saatte kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 13:24
Havalimanı personeli enkazda ağlayan minik bebeği böyle kurtardı | Video 00:26
Havalimanı personeli enkazda ağlayan minik bebeği böyle kurtardı | Video 08.02.2023 | 13:25
Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video 02:04
Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 13:14
Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video 01:22
Deprem Özel canlı yayını izle! A Haber - ATV deprem arama kurtarma çalışmaları CANLI İZLE | Video 08.02.2023 | 13:04
Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:22
Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 12:29
Enkaz altındaki vatandaşları dronlara taktıkları ısı termal kamerasıyla tespit ediyorlar | Video 02:14
Enkaz altındaki vatandaşları dronlara taktıkları ısı termal kamerasıyla tespit ediyorlar | Video 08.02.2023 | 12:29
Enkaz altında kalan küçük Muhammet’ten duygulandıran sözler: Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü | Video 02:27
Enkaz altında kalan küçük Muhammet'ten duygulandıran sözler: "Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü" | Video 08.02.2023 | 12:29
Elbistan’da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı | Video 00:12
Elbistan'da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı | Video 08.02.2023 | 12:46
52 saat sonra kurtarıldı, sevinç gözyaşları döktü: Hepinizi çok seviyorum | Video 01:23
52 saat sonra kurtarıldı, sevinç gözyaşları döktü: "Hepinizi çok seviyorum" | Video 08.02.2023 | 11:01
Malatya’da hasarlı bina 2’nci depremle beraber böyle yıkıldı! Korkunç anlar kamerada | Video 00:57
Malatya'da hasarlı bina 2'nci depremle beraber böyle yıkıldı! Korkunç anlar kamerada | Video 08.02.2023 | 11:45
Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba” | Video 00:52
Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba” | Video 08.02.2023 | 11:09
Yunan ekipler Hatay’da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video 02:10
Yunan ekipler Hatay'da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video 08.02.2023 | 11:30
Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: “Ben çok ağırım ama” | Video 00:39
Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: “Ben çok ağırım ama” | Video 08.02.2023 | 10:58
MSB paylaştı: İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındayız | Video 00:33
MSB paylaştı: "İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındayız" | Video 08.02.2023 | 11:11
Depremzedelerle, hayatını kaybedenlerle böyle dalga geçti | Video 00:33
Depremzedelerle, hayatını kaybedenlerle böyle dalga geçti | Video 08.02.2023 | 11:10
Depremde hayatını kaybeden Harp Okulu öğrencisinden duygusal mesaj Bol bol paylaşın beni | Video 00:15
Depremde hayatını kaybeden Harp Okulu öğrencisinden duygusal mesaj "Bol bol paylaşın beni" | Video 08.02.2023 | 10:49
Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı | Video 00:30
Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı | Video 08.02.2023 | 10:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA