Hatay Samandağ Stadyumuna kurulan çadırkent böyle görüntülendi | Video
Hatay Samandağ Stadyumuna kurulan çadırken dron ile görüntülendi. Depremzede çadırları ile dolan stadyumun kalesinde çocukların top oynadığı görüldü.
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