Video Yaşam Hatay’da 1 milyon 400 bin ton molozun döküldüğü vadi böyle görüntülendi | Video
Hatay’da 1 milyon 400 bin ton molozun döküldüğü vadi böyle görüntülendi | Video

Hatay’da 1 milyon 400 bin ton molozun döküldüğü vadi böyle görüntülendi | Video

03.04.2023 | 15:54

Hatay’da ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kamyonların oluşturduğu kuyruk ve vadiye dökülen molozlardan oluşan dağ havadan görüntülendi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde büyük hasara neden oldu. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı çöktü, on binlerce bina ise ağır hasar aldı. Depremin en çok vurduğu yerlerin başında ise Hatay geldi. Bir taraftan yaraların sarılması için sosyal destek bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları yapılan şehirde devletin tüm kurumları canla başla mücadele veriyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında Devlet Su İşleri (DSİ) şehir genelinde bugüne kadar 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı. Molozların yüklendiği yüzlerce kamyon her gün peş peşe merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi sınırlarındaki bölgeye boşaltma yapıyor. Şuana kadar 1 milyon 400 bin ton molozun döküldüğü vadide oluşan dağ ve kamyonların oluşturduğu kuyruk havadan dron ile de görüntülendi. Ekiplerin her gün aynı tempoda çalıştığı kaydedildi.

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