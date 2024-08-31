Hatay'da 10 katlı binanın yıkım anı kamerada!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 10 katlı binanın yerle bir olma anını cep telefonu kamerasına yansıdı.
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