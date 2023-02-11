Hatay'da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video 11.02.2023 | 10:33 Hatay’da arama kurtarma ekipleri çöken bir binadan 121 saat sonra canlı olarak kedi kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkımın olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bir çok kişi sağ olarak kurtarıldı. Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde çöken bir binada yapılan çalışmalarda ise Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, 121 saat sonra canlı olarak kedi çıkardı.Çöken 4 katlı binadan kurtarılan kedinin sağlıklı olduğu belirtildi.