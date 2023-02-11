Video Yaşam Hatay'da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video
Hatay'da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video

Hatay'da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video

11.02.2023 | 10:33

Hatay’da arama kurtarma ekipleri çöken bir binadan 121 saat sonra canlı olarak kedi kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkımın olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bir çok kişi sağ olarak kurtarıldı. Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde çöken bir binada yapılan çalışmalarda ise Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, 121 saat sonra canlı olarak kedi çıkardı.

Çöken 4 katlı binadan kurtarılan kedinin sağlıklı olduğu belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video 01:10
Hatay'da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video 11.02.2023 | 10:33
Merve Boluğur’un arkadaşı enkaz altında! Soluğu deprem bölgesinde aldı! Yakın dostu için hiç düşünmeden... | Video 00:29
Merve Boluğur'un arkadaşı enkaz altında! Soluğu deprem bölgesinde aldı! Yakın dostu için hiç düşünmeden... | Video 11.02.2023 | 10:31
Arda Güler’den 113. saatte enkazdan çıkarılan küçük Mesut’a yanıt | Video 00:09
Arda Güler’den 113. saatte enkazdan çıkarılan küçük Mesut’a yanıt | Video 11.02.2023 | 10:17
125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Kurtarma sevincini madenciler birbirine sarılarak yaşadı | Video 02:03
125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Kurtarma sevincini madenciler birbirine sarılarak yaşadı | Video 11.02.2023 | 10:09
115’nci saatte çifte mucize | Video 01:58
115'nci saatte çifte mucize | Video 11.02.2023 | 10:03
Devlet nerede diyenlere en güzel cevap! | Video 01:31
Devlet nerede diyenlere en güzel cevap! | Video 11.02.2023 | 09:41
Adıyaman’da enkazdan iki kadın sağ olarak kurtarıldı | Video 02:58
Adıyaman’da enkazdan iki kadın sağ olarak kurtarıldı | Video 11.02.2023 | 09:16
Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana’da yakalandı 00:20
Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana’da yakalandı 11.02.2023 | 09:24
Kahramanmaraş depreminde yaralanan 4 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne getirildi | Video 04:41
Kahramanmaraş depreminde yaralanan 4 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne getirildi | Video 11.02.2023 | 09:07
Bakan Kirişci’den ’Hatay’da baraj patladı’ iddialarına yalanlama 07:16
Bakan Kirişci'den 'Hatay'da baraj patladı' iddialarına yalanlama 11.02.2023 | 01:37
Kahramanmaraş’ta deprem enkazında mutluluk gözyaşları! İki kardeş art arda böyle kurtarıldı... 04:40
Kahramanmaraş'ta deprem enkazında mutluluk gözyaşları! İki kardeş art arda böyle kurtarıldı... 10.02.2023 | 20:39
Antalya’da apartman sakinlerini sokağa döken yangın | Video 04:07
Antalya’da apartman sakinlerini sokağa döken yangın | Video 10.02.2023 | 19:42
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video 00:09
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video 10.02.2023 | 17:19
Hatay’da mucize kurtuluşlar! Karı koca 5 dakika arayla kurtarıldı | Video 15:56
Hatay'da mucize kurtuluşlar! Karı koca 5 dakika arayla kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 17:17
Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video 03:44
Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video 10.02.2023 | 17:06
Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video 02:14
Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 15:44
108. saatte mucize kurtuluş! İşte 15 yaşındaki Naci’nin kurtarılma anı… | Video 08:58
108. saatte mucize kurtuluş! İşte 15 yaşındaki Naci'nin kurtarılma anı… | Video 10.02.2023 | 16:47
Adıyaman’daki depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte 7.7’lik depremde yaşanan dehşet anları! | Video 00:49
Adıyaman’daki depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte 7.7'lik depremde yaşanan dehşet anları! | Video 10.02.2023 | 16:33
7,6’lık depremin yeni görüntüsü! Kurtarma çalışmaları sırasında ortalık toz duman oldu | Video 04:44
7,6'lık depremin yeni görüntüsü! Kurtarma çalışmaları sırasında ortalık toz duman oldu | Video 10.02.2023 | 16:14
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 00:26
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 10.02.2023 | 13:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA