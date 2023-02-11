Hatay'da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video
Hatay’da arama kurtarma ekipleri çöken bir binadan 121 saat sonra canlı olarak kedi kurtardı.
Çöken 4 katlı binadan kurtarılan kedinin sağlıklı olduğu belirtildi.
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