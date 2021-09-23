Video Yaşam Hatay’da 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildi | Video

Hatay’da 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildi | Video

Hatay’da 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildi | Video
23.09.2021 | 11:26

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Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay’da peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kanunu ihlal edilerek vergileri ödenmeksizin piyasa sürülmek istenen 12,5 milyon lira değerinde ticari ürün ele geçirildi.

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Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analiz çalışmalarında riskli görülen gümrük beyannameleri mercek altına alındı. Şüpheli olduğu düşünülen 3 işlem tespit edildi. Muhafaza ekiplerinin takibine takılan ilk işlemde, yurtdışından getirilerek bir antrepoya alınan 1 ton 350 kilogram ağırlığındaki hayvan yeminin paravan bir şirket üzerinden vergileri ödenmeksizin iç piyasa sürüleceği saptandı. Yapılan araştırmada 4 milyon lira değerindeki ürünü Türkiye'ye getiren firmanın gümrük beyannamesinde belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi. Bunun üzerine araştırma derinleştirildi ve usulsüz düzenlenen faturalara ulaşıldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ürünlerin tamamına el konuldu.

1 MİLYON 500 BİN LİRA DEĞERİNDE PVC MASA ÖRTÜSÜNE EL KONULDU
Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise yapılan analiz sonucu riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edilen iki konteynerde, beyan edilen üründen daha fazla ürün olduğu, beyan edilmeyen ürünlerin gümrük kontrolünden kaçırılmak istendiği anlaşıldı. Bu kapsamdaki yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde PVC masa örtüsüne el konuldu.

SAHTE FATURA KULLANARAK DAHA AZ VERGİ VERMEYE ÇALIŞTILAR
Düzenlenen son operasyonda ise Türkiye'ye getirilen tekstil ürünlerine ilişkin yapılan araştırma kapsamında fermuar ithal eden bir firmanın işlemleri riskli görüldü. Müfettiş incelemesinin de devreye sokulduğu araştırmalarda firmanın gümrük işlemlerinde ürünlerin kıymetini düşük göstermek üzere sahte fatura kullandığı, böylece gümrük vergisini olması gerekenin çok altında ödediği saptandı. Kapsamlı inceleme sonucunda söz konusu firmanın 7 milyon lira değerinde ürünü bu yöntemle Türkiye'ye sokarak piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.

3 olayda ele geçirilen toplam 12,5 milyon lira değerindeki kaçak eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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