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Hatay’da 16 katlı bina iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu | Video

Hatay’da 16 katlı bina iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu | Video

29.09.2024 | 10:33

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 16 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 16 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 16 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kontrollü olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı canlı izledi.

16 katlı binanın yıkımını gerçekleştiren 43 yaşındaki Abdullah Coşar, "Depremi ben Sakarya'da yaşadım. 1999 depreminde o zamanlar 17-18 yaşındaydım operatördüm o zamanda. İlk günden itibaren canlarımızı, yaralıları çıkartma ve cenaze sahiplerini teselli etmek için gönüllü olarak çalışmalara katıldım. İkinci günden itibaren halen deprem bölgesindeyiz. Burada 4 tane binamız var, sitenin içinde bir tanesi hasar almış ve 3 tanesi sağlam kalmış. Bina 16 katlıydı ve diğer binalarla arasındaki mesafe 20 metre. Gördüğünüz gibi bina aynı rotasında ip gibi indirdik milletimizi üzmediğimiz için mutluyuz" İfadelerini kullandı.

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