Hatay’da 175. saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video
Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
"Devlet de burada, millet de burada" | Video 13.02.2023 | 11:01
05:03
02:38
00:41
Deprem bölgesinden Mersin'e 14 bin 735 yaralı geldi | Video 13.02.2023 | 11:41
02:50
Hatay’da 175. saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 11:20
00:23
05:23
13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı, çatlak bile yok | Video 13.02.2023 | 10:25
03:02
Gaziantep'teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 13.02.2023 | 10:55
02:59
Adıyaman'ın deprem sonrası görüntüleri SABAH TV'de | Video 13.02.2023 | 10:48
05:03
02:47
01:35
03:19
00:46
02:18
00:22
00:32
04:59
00:17
Gaziantep'te yıkılan binanın şantiye şefi yakalandı | Video 13.02.2023 | 09:37