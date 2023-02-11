Video Yaşam Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! İşte o anlar | Video
Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! İşte o anlar | Video

Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! İşte o anlar | Video

11.02.2023 | 13:23

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte 'Ülkü' adında bir kadınla iletişim kuruldu. Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'yaşıyorum' dedi. Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı. Öte yandan Hatay'da 2 aylık bir bebek 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

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