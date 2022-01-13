Hatay'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 kg metamfetamin ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Kırıkhan'da durumundan şüphelenilerek durdurulan 46 plakalı araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 2 kg metamfetamin, ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan yabancı uyruklu H.A. ile M.O. gözaltına alındı.