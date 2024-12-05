Hatay'da 2 şahsın karın bölgesine sarılmış vaziyette 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 05.12.2024 | 16:29 Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan 2 şahsın karın bölgesinde sarılı halde 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde İskenderun ilçesinde seyir halinde olan otobüsü durdu. Otobüste yolcu olarak bulunan A.K. ve N.C. isimli şahısların yapılan üst aramasında karın bölgesine gizlenmiş sarılı bir şekilde 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.