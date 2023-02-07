Hatay'da 30 saat sonunda kurtuluş! SABAH o anları görüntüledi | Video
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Hatay'da da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İskenderun Numune mahallesinde yaklaşık 30 saat enkaz altında kalan bir kişinin kurtarılış anlarını, ekiplerin çalışmalarını anbean takip eden SABAH görüntüledi.
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