Video Yaşam Hatay’da 35 bin 550 sahte dolar ele geçirildi | Video
Hatay’da 35 bin 550 sahte dolar ele geçirildi | Video

Hatay’da 35 bin 550 sahte dolar ele geçirildi | Video

10.01.2023 | 12:11

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Hatay’da polisin çalışmasında piyasa değeri 35 bin 550 dolar olan 50’lik 711 adet sahte dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında Antakya Saraykent Mahallesi'nde bulunan 2 ev ve bir işyerini tespit eden polis arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 35 bin 550 dolar olan 50'lik banknotlar halinde 711 adet sahte dolar ele geçirildi. Sahte paralarla ilgili A.H. ve A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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