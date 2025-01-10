Video Yaşam Hatay'da 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin sarsıntısı böyle görüntülendi | Video
Hatay'da 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin sarsıntısı böyle görüntülendi | Video

Hatay'da 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin sarsıntısı böyle görüntülendi | Video

10.01.2025 | 08:24

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlar böyle görüntülendi.

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AFAD verilerine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yayladağı ilçesi olan deprem, çevre illerde ve Suriye'de de hissedildi.

"BİR UĞULTU GİBİ SES GELDİ VE 6 ŞUBAT'I ANIMSATTI"
Depremi hisseden Mehmet Çelik Yürek, "Dükkanda oturuyordum. Bir uğultu gibi ses geldi ve geçti. 6 Şubat'ı anımsatıyor. 6 Şubat yaklaşınca tedirgin oluyoruz" dedi.

"DEPREMİ UNUTTUK SANDIK AMA GERİ GELDİ"
Depremi unuttuklarını ama geri hatırladıklarını ifade eden Mehmet Koşar, "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
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