Hatay'da 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin sarsıntısı böyle görüntülendi | Video 10.01.2025 | 08:24 Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlar böyle görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD verilerine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yayladağı ilçesi olan deprem, çevre illerde ve Suriye'de de hissedildi.Depremi hisseden Mehmet Çelik Yürek, "Dükkanda oturuyordum. Bir uğultu gibi ses geldi ve geçti. 6 Şubat'ı anımsatıyor. 6 Şubat yaklaşınca tedirgin oluyoruz" dedi.Depremi unuttuklarını ama geri hatırladıklarını ifade eden Mehmet Koşar, "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.