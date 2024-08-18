Video Yaşam Hatay'da 4 katlı binanın yıkımında yaşanan panik kamerada!
Hatay'da 4 katlı binanın yıkımında yaşanan panik kamerada!

Hatay'da 4 katlı binanın yıkımında yaşanan panik kamerada!

18.08.2024 | 10:08

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan 4 katlı binanın kontrollü olarak yıkılmasıyla vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binalar da enkaz kaldırma çalışmalar devam ediyor. İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bin 856. Sokak'taki 4 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yıkım anını meraklı gözlerle izleyen vatandaşların paniğiyse dikkat çekti.


Bina yıkımına şahit olan 17 yaşındaki Muhammed Furkan Ersoy, "6 şubat depremini hatırlatıyor bize ağır hasarlı binaların yıkımları gerçekleştiriliyor şehrimiz temizleniyor. Bu enkazların kaldırılması şehrimiz için görünüşünü güzelleştirecek. Biz her ne kadar 6 şubat depremini yaşasak da ilk günü unutamıyoruz" İfadelerini kullandı.

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