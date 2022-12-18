Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.