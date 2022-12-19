Video Yaşam Hatay'da 4.8 büyüklüğündeki deprem bir evin güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Hatay'da 4.8 büyüklüğündeki deprem bir evin güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Hatay'da 4.8 büyüklüğündeki deprem bir evin güvenlik kamerasına yansıdı | Video

19.12.2022 | 08:36

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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