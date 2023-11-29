Video Yaşam Hatay'da 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video
Hatay'da 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video

Hatay'da 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video

29.11.2023 | 09:50

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde iş makinasıyla yıkılan ağır hasarlı 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

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Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. İskenderun ilçesinde de hasarlı binaların yıkımlarında sona gelindi. Mustafa Kemal Mahallesinde, depremde zarar gören 5 katlı binada iş makinasıyla yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
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5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:15
5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 29.11.2023 | 09:53
Hatay’da 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:15
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