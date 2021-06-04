Video Yaşam Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video

Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video

Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video
04.06.2021 | 09:18

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, mahalle halkı tarafından bakılan 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirledi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin telef olmasına tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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