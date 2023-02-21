Video Yaşam Hatay'da 6.4'lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı | Video
Hatay'da 6.4'lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı | Video

Hatay'da 6.4'lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı | Video

21.02.2023 | 08:39

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. İddiaya göre hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından bir kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

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