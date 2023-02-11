Hatay'da 7 yaşındaki İrem depremden 131 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video
Hatay'ın Belen ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı altında 131 saat kalan kız çocuğu sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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