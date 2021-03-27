Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı
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Hatay’da, 2 arkadaşın barışmak için buluşması ölümle bitti. Arkadaşını 3 el ateş ederek öldüren Veysel E. Jandarma ekipleri tarafından aranıyor.
Olay, Kırıkhan ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında tartışan 2 arkadaş barışmak için bir çiftlik evinde buluştu. İkilinin konuşması tartışmaya dönünce Veysel Erkoç arkadaşı Mustafa Zambak'ı tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Veysel Erkoç, jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
Ölen Mustafa Zambak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.