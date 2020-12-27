Video Yaşam Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü | Video

Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü | Video

Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü | Video
27.12.2020 | 10:38

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü .

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Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekiplerilerin yoğun çalışmasıyla 6 saat sonra söndürüldü,soğutma yapılıyor.

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