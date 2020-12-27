Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:10
01:49
Küfür tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 27.12.2020 | 11:04
01:48
İstanbul'da 3 ilçedeki çete operasyonu kamerada | Video 27.12.2020 | 11:05
00:43
Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü | Video 27.12.2020 | 10:38
01:50
Pes dedirten hırsızlık! Mezarlığın kapısını çaldılar | Video 27.12.2020 | 09:54
00:38
İzmir’de gecenin sessizliğini bölen kavga: 4 yaralı | Video 27.12.2020 | 09:56
01:54
Jandarmadan sahtecilik operasyonu | Video 27.12.2020 | 10:04
02:45
01:04
6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu | Video 27.12.2020 | 08:24
00:40
Hatay’da çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor | Video 27.12.2020 | 08:30
02:31
Ataşehir’de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı | Video 27.12.2020 | 08:12
00:12
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi | Video 26.12.2020 | 22:00
00:28
ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video 26.12.2020 | 19:17
01:10
01:12
02:42
16:33
01:47
Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video 26.12.2020 | 15:45
02:21
Van'da 3.8 şiddetinde deprem | Video 26.12.2020 | 15:28
06:07
Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.12.2020 | 15:34
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü .
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekiplerilerin yoğun çalışmasıyla 6 saat sonra söndürüldü,soğutma yapılıyor.