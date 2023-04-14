Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
HATAY'da 6 Şubat depremine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eşyaların döküldüğü, camların kırıldığı ve deprem anında korkuyla oturdukları siteden kaçan kişilerin sığınacak yer aradığı görüldü.
'O GECE BİZİM İÇİN KABUSTU'
İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti. Depreme uykuda yakalandıkları için ilk anlarda çok korktuklarını dile getiren Kurnaz, "Kendimizi dışarıya atıp dükkana sığındık. İnsanların çoğu da buraya geldi. Yüzlerce insan bizim dükkanın önüne durdu. Çok şiddetli yağmur vardı. O gece bizim için kabustu. Bazı eşyalarımız zarar gördü. Camlar kırıldı. İnsanlar şortla, terlikle sokaktalardı. Herkese kapımızı açtık. Hala iş yerinde yatıp kalkıyoruz. Hayata tutunmak zorundayız" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:56
Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.04.2023 | 10:04
00:55
Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video 14.04.2023 | 10:15
01:17
Şanlıurfa'da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu | Video 14.04.2023 | 10:06
02:09
Metroda büyük panik! Dumanlar yükseldi, acil durum anosları yapıldı | Video 14.04.2023 | 10:00
00:43
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 14.04.2023 | 10:00
02:24
Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı bina havadan görüntülendi | Video 14.04.2023 | 09:26
02:33
Maltepe'de vinç yangını D-100 karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu | Video 14.04.2023 | 09:03
01:46
00:18
04:17
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video 14.04.2023 | 08:41
00:47
00:54
Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 08:40
01:17
Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı | Video 14.04.2023 | 08:39
08:27
00:09
00:28
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 16:21
00:37
Siirt'te binaya yıldırım düştü | Video 13.04.2023 | 16:02
01:33
Güngören'de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 13.04.2023 | 16:06
01:04
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 13.04.2023 | 15:49