Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.04.2023 | 10:04 HATAY'da 6 Şubat depremine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eşyaların döküldüğü, camların kırıldığı ve deprem anında korkuyla oturdukları siteden kaçan kişilerin sığınacak yer aradığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken, depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki dönercinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 6 Şubat'ta yaşanan afetin şiddeti, anbean görülüyor. Kameranın saniye saniye kaydettiği anlarda iş yerindeki eşyalar depremin etkisiyle dökülürken, camlar da tuz buz oluyor. Ardından deprem korkusuyla kendilerini dışarıya atan halk da sığınacak yer arıyor.İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti. Depreme uykuda yakalandıkları için ilk anlarda çok korktuklarını dile getiren Kurnaz, "Kendimizi dışarıya atıp dükkana sığındık. İnsanların çoğu da buraya geldi. Yüzlerce insan bizim dükkanın önüne durdu. Çok şiddetli yağmur vardı. O gece bizim için kabustu. Bazı eşyalarımız zarar gördü. Camlar kırıldı. İnsanlar şortla, terlikle sokaktalardı. Herkese kapımızı açtık. Hala iş yerinde yatıp kalkıyoruz. Hayata tutunmak zorundayız" dedi.