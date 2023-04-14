Video Yaşam Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

14.04.2023 | 10:04

HATAY'da 6 Şubat depremine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eşyaların döküldüğü, camların kırıldığı ve deprem anında korkuyla oturdukları siteden kaçan kişilerin sığınacak yer aradığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken, depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki dönercinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 6 Şubat'ta yaşanan afetin şiddeti, anbean görülüyor. Kameranın saniye saniye kaydettiği anlarda iş yerindeki eşyalar depremin etkisiyle dökülürken, camlar da tuz buz oluyor. Ardından deprem korkusuyla kendilerini dışarıya atan halk da sığınacak yer arıyor.

'O GECE BİZİM İÇİN KABUSTU'
İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti. Depreme uykuda yakalandıkları için ilk anlarda çok korktuklarını dile getiren Kurnaz, "Kendimizi dışarıya atıp dükkana sığındık. İnsanların çoğu da buraya geldi. Yüzlerce insan bizim dükkanın önüne durdu. Çok şiddetli yağmur vardı. O gece bizim için kabustu. Bazı eşyalarımız zarar gördü. Camlar kırıldı. İnsanlar şortla, terlikle sokaktalardı. Herkese kapımızı açtık. Hala iş yerinde yatıp kalkıyoruz. Hayata tutunmak zorundayız" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:56
Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.04.2023 | 10:04
Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video 00:55
Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video 14.04.2023 | 10:15
Şanlıurfa’da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu | Video 01:17
Şanlıurfa'da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu | Video 14.04.2023 | 10:06
Metroda büyük panik! Dumanlar yükseldi, acil durum anosları yapıldı | Video 02:09
Metroda büyük panik! Dumanlar yükseldi, acil durum anosları yapıldı | Video 14.04.2023 | 10:00
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 00:43
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 14.04.2023 | 10:00
Bahçelievler’de boşaltılan 6 katlı bina havadan görüntülendi | Video 02:24
Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı bina havadan görüntülendi | Video 14.04.2023 | 09:26
Maltepe’de vinç yangını D-100 karayolu’nda trafik yoğunluğu oluştu | Video 02:33
Maltepe'de vinç yangını D-100 karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu | Video 14.04.2023 | 09:03
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi | Video 01:46
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi | Video 14.04.2023 | 09:05
Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada | Video 00:18
Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada | Video 14.04.2023 | 09:03
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video 04:17
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video 14.04.2023 | 08:41
Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 00:47
Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 14.04.2023 | 08:40
Elazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:54
Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 08:40
Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı | Video 01:17
Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı | Video 14.04.2023 | 08:39
Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video 08:27
Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video 13.04.2023 | 20:29
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video 00:09
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video 13.04.2023 | 19:09
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 00:28
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 16:21
Siirt’te binaya yıldırım düştü | Video 00:37
Siirt'te binaya yıldırım düştü | Video 13.04.2023 | 16:02
Güngören’de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 01:33
Güngören'de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 13.04.2023 | 16:06
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 01:04
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 13.04.2023 | 15:49
Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:52
Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.04.2023 | 15:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA