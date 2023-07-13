Hatay'da deprem konutları yükseliyor, örnek daire adeta cezbediyor | Video 13.07.2023 | 09:25 Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilmeye başlanan konutlarda çalışmalar son hızla devam ediyor. Hazırlanan örnek daireyse, görünümüyle cezbediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkaz kent Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) deprem konutlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen Düğünyurdu Mahallesi'nde bulunan 492 konutta, Aşkarbeyli Mahallesi'nde de bulunan 959 konutta çalışmalar aralıksız devam ediyor. Düğünyurdu Mahallesi'nde inşa edilen konutların 10 bloğu 3+1, 14 bloğuysa 2+1 şeklinde yapılıyor ve hazırlanan örnek daireyse görünümüyle dikkat çekiyor.

"KOMŞULARIMIZI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Deprem konutlarının yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Meltem Yağış, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve depremzede komşularını 4 gözle beklediğini ifade etti.

Yağış"Rabbim, devletimize zarar vermesin. Şu anda depremzede vatandaşlarımıza devletimizi her türlü destek çıkıyor. Bütün evler yapılıyor. İnsanların çadırlarda ve konteynerlerde kalmamaları için çalışmalar gösteriliyor. Bende, bu çalışmalara şahit oluyorum. Komşularımda şahit oluyorlar. Deprem gününden beri bütün inşaatları görüyoruz, gözlemliyoruz. Komşularımızı dört gözle bekliyoruz. Bir an önce evlerine yerleşmeleri için çok dua ediyorum" dedi.

Deprem konutlarının yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Türker Kurt ise "Bu alan bizim evin hemen yanı. Buralarda yeni yapılan konutlar, çok hızlı ilerledi. Buralar komple kayalıktı, kayaları kırmakta baya zorlandılar. Uzun bir süre, iş makinaları kayaları kırmakla uğraştı. Hatta dinamit patlatıp, kayaları kırdılar. Bu kadar kısa süreceğini bende tahmin etmiyordum. Deprem konutlarının yapılması gayet hızlı bitti. 1 tane blok tamamen bitti. Hatta örnek daire yaptılar. Aşağı tarafta da makinalar devamlı çalışıyor. Komşularımızı bekliyoruz, buralar şenlenecek" şeklinde konuştu.