Video Yaşam Hatay’da depremden kurtulan kadına otomobil böyle çarptı | Video
Hatay’da depremden kurtulan kadına otomobil böyle çarptı | Video

Hatay’da depremden kurtulan kadına otomobil böyle çarptı | Video

07.08.2023 | 13:41

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden geçmekte olan kadın otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. 42 yaşındaki Neval Yağcı’nın Hatay’daki depremden sonra Manavgat’a gelerek eşiyle birlikte Manavgat’ta otelde çalıştıkları ve otel lojmanında kaldıkları öğrenildi.

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Neval Yağcı'nın, parmağındaki dikişe pansuman yaptırmak için hastaneye gitmek için yola çıktığı, yolun karşısındaki servise giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Halil Edip Akçapınar'ın kullandığı 34 GSZ 872 plakalı araç, Ilıca Mahallesinde bulunan Bölge Trafik İstasyon Amirliğine yaklaşırken, sollama yaptığı sırada yaya geçidinden geçmekte olan Neval Yağcı'ya çarptı.Çarpmanın şiddetiyle metrelerce ileri savrulan Neval Yağcı (42) olay yerinde yaşamını yitirirken, çarpan araç 100 metre ileride durabildi. Talihsiz kadının eşarbı, ayakkabısı ve diğer malzemeleri etrafa saçıldı.

HATAY'DAKİ DEPREMDEN SAĞ KURTULDU, YAYA GEÇİDİNDE ÖLDÜ
Kazada yaşamını yitiren Seval Yağcı'nın 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden eşi ve çocuklarıyla birlikte sağ kurtulduktan sonra Manavgat'a gelerek otelde çalışmaya başladığı, evleri olmadığı için eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Ilıca'da bulunan otel lojmanında kaldıkları bildirildi.

Neval Yağcı'nın kesilen elindeki dikişe pansuman yaptırmak için otelde çalışan eşinin işten çıkmasını beklediği, hastaneye gitmek için lojmandan çıkarak eşinin de içerisinde bulunduğu otel servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı bildirildi.

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