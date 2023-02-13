Hatay'da depremin acı izleri... Türkiye bir haftada yüzlerce mucizeye şahitlik etti | Video
Asrın felaketinin üzerinden günler geçti ama arama-kurtarma çalışmaları sonucu mucize kurtuluşlar devam ediyor. Ekipler, Hatay'da enkaz altından gelecek en ufak bir yaşam belirtisine kulak kesildi. İlin zarar gören havaalanında da çalışmalar tamamlandı. Deprem acı izleri ise yürekleri burktu.
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